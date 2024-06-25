Кавазашвили: «Против возвращения Промеса могут быть только те, кто ненавидит «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможное возвращение полузащитника Квинси Промеса.

«Наша власть в лицах МИД, МВД и остальных структур сделала все, чтобы забрать игрока «Спартака» и вернуть его в Россию. Это нелегкое дело было сделано великолепно!

Против возвращения Промеса могут говорить только те, кто ненавидит «Спартак» и тех футболистов, которые играют в этом величайшем клубе. Как можно не радоваться возвращению Промеса? Его забрали у страны, где ценят европейские ценности, и все они якобы законопослушные, но на самом деле это не так.

Как можно не радоваться, когда возвращается футболист, которого мы так ждали? Уверен, Квинси еще поможет «Спартаку», он профессионал своего дела. В составе красно-белого клуба он принесет разочарование так называемым законопослушным ребятам, когда будет забивать командам, за которые они болеют", — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

В конце февраля 2024 года Промес был задержан в ОАЭ, где проходил сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения — оставление места ДТП. В марте Нидерланды затребовали выдачи футболиста, из-за чего он не смог покинуть ОАЭ даже после закрытия дела о ДТП.

14 февраля Окружной суд Амстердама заочно приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, а ранее, в 2023 году, форвард также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.