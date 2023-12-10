Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:45

Кавазашвили: «Не могу назвать Шунина легендой «Динамо»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о том, что голкипер «Динамо» Антон Шунин обошел Льва Яшина по количеству игр за клуб.

«Легендами называют не тех игроков, которые обогнали великих футболистов по количеству матчей, а тех, кто за всю свою карьеру достиг таких высот, которых не суждено достичь другим. Поэтому, сколько бы еще ни сыграл Антон Шунин за «Динамо», он не сможет превзойти великого вратаря Льва Яшина. Поэтому при всем уважении к Антону я не могу назвать его легендой. Он хороший и добротный голкипер, желаю ему играть еще очень долго, но такими словами разбрасываться не буду», — цитирует Кавазашвили RT.

36-летний Шунин является воспитанником «Динамо». За московскую команду он играет с 2007 года. Всего на его счету 359 матчей, 399 пропущенных мячей и 124 игр на ноль.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1243628-kavazashvili-shunin-dostizhenie-yashin
Анзор Кавазашвили
Антон Шунин
Лев Яшин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Фигурист русского происхождения Малинин выиграл финал «Гран-при»
«Ты перерезал ему глотку!» Как Дана Уайт и другие боссы UFC ведут переговоры — слиты личные переписки
В Новой Москве немецкая овчарка напала на грудного ребенка в коляске
ВС РФ поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ
Нетаньяху покинул заседание правительства ради разговора с Путиным
Маск потребовал от Зеленского объяснить арест блогера из США Гонсало Лиры
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Булыкин считает, что Шафеев справедливо назначил пенальти в матче «Факел» — «Динамо»

Камоцци — о «Спартаке»: «Со своим составом Абаскаль давно мог бы выиграть чемпионат»