Кавазашвили: «Не могу назвать Шунина легендой «Динамо»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о том, что голкипер «Динамо» Антон Шунин обошел Льва Яшина по количеству игр за клуб.

«Легендами называют не тех игроков, которые обогнали великих футболистов по количеству матчей, а тех, кто за всю свою карьеру достиг таких высот, которых не суждено достичь другим. Поэтому, сколько бы еще ни сыграл Антон Шунин за «Динамо», он не сможет превзойти великого вратаря Льва Яшина. Поэтому при всем уважении к Антону я не могу назвать его легендой. Он хороший и добротный голкипер, желаю ему играть еще очень долго, но такими словами разбрасываться не буду», — цитирует Кавазашвили RT.

36-летний Шунин является воспитанником «Динамо». За московскую команду он играет с 2007 года. Всего на его счету 359 матчей, 399 пропущенных мячей и 124 игр на ноль.