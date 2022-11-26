26 ноября, 20:16
Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на назначение Курбана Бердыева главным тренером «Сочи».
«Думаю, что это самое хорошее и адекватное решение руководства «Сочи». Это прекрасный тренер, умеющий работать на высочайшем уровне. Он жесткий, принципиальный. Это человек, знающий большой футбол в совершенстве. Это здорово!
Чем сможет помочь Бердыев «Сочи»? Главное, что «Сочи» займет достойное место в РПЛ. Они заслужили по итогам прошедшего сезона, чтобы Бердыев вернул их в группу лидеров", — цитирует Кавазашвили Betonmobile.ru.
Ранее президент «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил назначение Курбана Бердыева главным тренером команды.
Последним местом работы российского специалиста был иранский «Трактор». 24 ноября Бердыев завил, что покидает клуб и собирается вернуться в Россию.
Напомним, что «Сочи» на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
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