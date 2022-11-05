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Сегодня, 11:31

Кавазашвили — о нежелании Айртона возвращаться в «Спартак»: «Кто будет играть за клуб, который ненавидит?»

Микеле Антонов
Корреспондент
Айртон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о нежелании защитника Айртона возвращаться в московский клуб.

В марте нынешнего года 25-летний бразилец воспользовался разрешением ФИФА, приостановил контракт с красно-белыми и перешел в «Фламенго».

«Если Айртон не хочет, зачем он нужен? Зачем его насильно заставлять? Кто будет играть за клуб, который ненавидит, или чувствует неприязнь, болеет за другую команду? Для него большие деньги не имеют значения. Значит, Айртон на сегодняшний день или политизированный футболист, или человек, которому важны свои принципы.
Потеря ли это? У нас многие уходят, а команда играет. Айртон цементировал защиту. Но в последние годы он больше был вольным футболистом и часто оставлял свою зону. Я бы столько защитнику не позволял! Обидно только из-за того, что на сегодняшний день крайних защитников в команде почти нет. Даже среди центральных только Джикия», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Ранее журналист бразильского издания UOL Esporte Леонардо Жозе сообщил, что «Фламенго» на протяжении нескольких дней ведет со «Спартаком» переговоры по Айртону, который категорически не хочет возвращаться в Москву.

В составе «Фламенго» Айртон забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 38 матчах. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Либертадорес. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Айртон Лукас
Анзор Кавазашвили
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Фламенго
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