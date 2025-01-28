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Сегодня, 19:02

Кавазашвили — о высказываниях Кокорина: «Только «Спартак» протянул ему руку помощи! А у него обида на российский футбол»

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова экс-футболиста «Спартака» Александра Кокорина о красно-белых.

«Только «Спартак» протянул ему руку помощи и пригласил. Я не знаю, почему Кокорин отзывается в целом о футбольном клубе в таком невежественном тоне, но «Спартак» сделал для него больше, чем другие команды. Александр там почти не играл, но, как я уведомлен, он получил достаточно большие деньги, оттуда же выпрыгнул и поехал за рубеж. Я не хотел бы осуждать действия Александра, потому что обида у него на российский футбол имеется», — сказал Кавазашвили «СЭ».

В 2020 году, имея статус свободного агента, Кокорин заключил контракт со «Спартаком». В составе красно-белых нападающий участвовал в 10 матчах, забив два мяча и отдав две голевые передачи.

Кокорин выступает за «Арис» августа 2022 года. В сезоне-2024/25 на счету 33-летнего российского форварда 17 игр, 7 голов и 5 результативных передач.

Вероника Ольшукова

5
Александр Кокорин
Анзор Кавазашвили
ФК Спартак (Москва)
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