Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:33

Кавазашвили — о словах Салиховой: «Самая обаятельная женщина России помнит обо мне. Я в восторге»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на комментарий Заремы Салиховой, супруги бывшего президента красно-белых Леонида Федуна, по поводу перехода из ЦСКА полузащитника Хесуса Медины.

Зарема предложила запереть парагвайского футболиста в клубном музее «Спартака» вместе с Кавазашвили.

«Передайте Зареме: «когда Анзор прочитал обращение этой самой обаятельной женщины России, то был в восторге от того, что она помнит о нем». Я очень благодарен, что она вспоминает о вратаре сборной СССР и «Спартака». Анзор очень рад — пускай Зарема чаще вспоминает его! Абсолютно никак не буду против нее выступать. Салихова всегда говорит красиво и с воодушевлением!» — цитирует Кавазашвили Sport24.

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. 26-летний футболист подписал контракт со спартаковцами до конца июня 2026 года. Ранее полузащитник выступал за ЦСКА. Всего он провел 45 матчей за армейцев, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-11-kavazashvili-o-slovakh-zaremy-samaya-obayatelnaya-zhenshchina-rossii-pomnit-obo-mne-ya-v-vostorge-i-blagodaren-yey
Анзор Кавазашвили
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
7
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бердыев хочет, чтобы «Динамо» представляло Махачкалу в РПЛ
Футболисты сборных США и Канады подрались после матча Золотого кубка КОНКАКАФ
В Обнинске задержали второго подозреваемого в нападении из-за прически
В ЛНР заявили об увеличении числа женщин в рядах ВСУ
В Челябинской области убита 11-летняя школьница
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Источник: «Фенербахче» заплатит «Динамо» 14 миллионов евро за Шиманьского
Деменко: «Уход Рамиреса — потеря для «Краснодара», его можно считать одним из лидеров команды»
Тошич назвал Вагнера Лава лучшим форвардом в истории РПЛ
Кашчелан: «Во всех странах Европы меня спрашивают, почему Захарян еще не уехал»
Бразильский игрок ЦСКА Роша готов изучить предложение о получении российского гражданства
Деменко: «Медина — готовый игрок. Он будет выходить в основном составе «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деменко: «Уход Рамиреса — потеря для «Краснодара», его можно считать одним из лидеров команды»

Кашчелан предложила расширить РПЛ до 20 команд