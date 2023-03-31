Кавазашвили ожидает тяжелого матча для «Спартак»: «Ахмат» сейчас на подъеме»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в 21-м туре РПЛ.

«Очень сложный матч. «Ахмат» умеет играть, к тому же они сейчас на подъеме. «Спартак» немного надломился в психологическом плане. Завтра спартаковцы должны показать достойную игру. Болельщики уже заждались победы», — сказал Кавазашвили «СЭ»

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится в субботу, 1 апреля, в Москве. Начало — в 16.30 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 40 очков в 20 матчах. «Ахмат» — шестой с 32 очками.

(Валерия Яшвили)