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Сегодня, 16:02

Кавазашвили поддержал идею матча между сборной России и сборной легионеров РПЛ

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Экс-футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на идею проведения матча между национальной командой России и сборной легионеров РПЛ.

«С удовольствием посмотрю такой матч, если он будет иметь какой-то принципиальный характер. Нужна мотивация для футболистов, которые выйдут на поле. Нужен ажиотаж, шоу и призы. Пусть будет огромный приз — 1 миллион евро. Пусть это достанется победителю. Тогда этот матч будет иметь смысл. Хочется, чтобы каждый показывал свой максимум в этой игре», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

В марте сборная России провела два товарищеских матча. 23 числа россияне сыграли с Ираном (1:1), а 26-го — с Ираком (2:0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-posmotrel-by-igru-sbornoj-rossii-protiv-sbornoj-legionerov-rpl-nuzhen-priz-za-pobedu-1-mln-evro/
Анзор Кавазашвили
РПЛ
Сборная России по футболу
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