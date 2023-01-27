Кавазашвили: «Если будем больше молодых ребят ставить в состав, то вернем сильную сборную, которая была в СССР»

Сегодня, 18:21
Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о голе нападающего московского клуба Павла Мелешина в товарищеском матче против болгарского «Ботева» (1:0).
«Не пора ли Мелешина уже подпускать к основному стартовому составу «Спартака», который выходит на все основные матчи? Думаю, что в принципе наши молодые российские футболисты давно уже подходят к основным составам своих команд. Наших ребят нужно больше ставить в состав и переставать быть зависимыми от легионеров. Чем быстрее мы к этому придем, тем быстрее будем опираться на своих футболистов. Этим мы будем укреплять не только свои клубы, но и выполнять главную задачу с национальной командой. Мы вернем ту сильную сборную, которая у нас была во времена СССР», — приводит Metaratings.ru слова Кавазашвили.
В текущем сезоне 18-летний Мелешин провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами.
Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 туров.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования