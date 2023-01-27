Кавазашвили: «Если будем больше молодых ребят ставить в состав, то вернем сильную сборную, которая была в СССР»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о голе нападающего московского клуба Павла Мелешина в товарищеском матче против болгарского «Ботева» (1:0).

«Не пора ли Мелешина уже подпускать к основному стартовому составу «Спартака», который выходит на все основные матчи? Думаю, что в принципе наши молодые российские футболисты давно уже подходят к основным составам своих команд. Наших ребят нужно больше ставить в состав и переставать быть зависимыми от легионеров. Чем быстрее мы к этому придем, тем быстрее будем опираться на своих футболистов. Этим мы будем укреплять не только свои клубы, но и выполнять главную задачу с национальной командой. Мы вернем ту сильную сборную, которая у нас была во времена СССР», — приводит Metaratings.ru слова Кавазашвили.

В текущем сезоне 18-летний Мелешин провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами.

Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 туров.