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Кавазашвили: «Если Сафонов уйдет в запас «ПСЖ», то лучше не портить себе карьеру»

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Я слышал о том, что его берут вторым вратарем. Я категорически против этого. Если он идет в запас к кому-то, лучше не портить себе дальнейшую карьеру.

У него достаточно хороший уровень для вратаря, а уровень оплаты будет зависеть от того, каким номером он будет. Будет он в стартовом составе или протирать штаны на скамейке запасных. Вот ведь что самое страшное», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» изучает возможность приобретения 25-летнего Сафонова. При этом парижане пока не сделали официального предложения о трансфере.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 29 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 мячей и 10 раз сыграв на ноль. Его контракт рассчитан до конца января 2029 года.

Источник: Metaratings.ru
Анзор Кавазашвили
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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