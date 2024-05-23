Кавазашвили: «Если Сафонов уйдет в запас «ПСЖ», то лучше не портить себе карьеру»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Я слышал о том, что его берут вторым вратарем. Я категорически против этого. Если он идет в запас к кому-то, лучше не портить себе дальнейшую карьеру.

У него достаточно хороший уровень для вратаря, а уровень оплаты будет зависеть от того, каким номером он будет. Будет он в стартовом составе или протирать штаны на скамейке запасных. Вот ведь что самое страшное», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» изучает возможность приобретения 25-летнего Сафонова. При этом парижане пока не сделали официального предложения о трансфере.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 29 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 мячей и 10 раз сыграв на ноль. Его контракт рассчитан до конца января 2029 года.