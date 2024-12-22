Кавазашвили поделился мнением о возможных трансферах «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможных трансферах красно-белых.

«Кандидатов много. Почему так говорю? Если вы обратили внимание, то пришел новый тренер и упорно ставит футболистов, которых хочет видеть в стартовом составе, но руководству «Спартака» нужна победа в РПЛ. Если команда начинает нагонять лидеров и идут победные марши, то это говорит о том, что задача у тренера заключается только в том, чтобы занимать верхние места в чемпионате России», — сказал Кавазашвили Vprognoze.ru.

После 18 туров «Спартак» с 37 очками занимает третью строчку в РПЛ.