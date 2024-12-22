Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:57

Кавазашвили поделился мнением о возможных трансферах «Спартака»

Telegram Дзен

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможных трансферах красно-белых.

«Кандидатов много. Почему так говорю? Если вы обратили внимание, то пришел новый тренер и упорно ставит футболистов, которых хочет видеть в стартовом составе, но руководству «Спартака» нужна победа в РПЛ. Если команда начинает нагонять лидеров и идут победные марши, то это говорит о том, что задача у тренера заключается только в том, чтобы занимать верхние места в чемпионате России», — сказал Кавазашвили Vprognoze.ru.

После 18 туров «Спартак» с 37 очками занимает третью строчку в РПЛ.

Источник: Vprognoze.ru
Анзор Кавазашвили
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
«Динамо» лишится лидера, «Локо» готовит 100 млн евро. Трансферные слухи РПЛ
В Абхазии сообщили о начале поставок Россией электричества с 23 декабря
Путин заявил, что ответ на атаку ВСУ по Татарстану будет многократно сильнее
Владислав Дикиджи впервые выиграл чемпионат России по фигурному катанию
Усик победил Фьюри в реванше и защитил три титула чемпиона мира
Катар пригрозил странам ЕС прекратить поставки газа из-за новых штрафов
Сегодня
Вчера
Неделя