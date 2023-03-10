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Сегодня, 16:41

Кавазашвили — о матче «Спартака»: «Ребята должны выйти и разорвать «Факел»

Анзор Кавазашвили.
Анзор Кавазашвили.
Фото Александр Федоров/Canon EOS-1DX MarkII, «СЭ»
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Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Факелом».

«Спартаку», видимо, показалось, что с «Уралом» легкая игра будет, а получилась сложная. Легких игр в чемпионате не бывает. Поэтому сейчас, после неудачи с «Уралом», ребята должны выйти и разорвать «Факел», чтобы вернуть уважение к своей игре и к своим коллективным возможностям. Иначе «Спартаку» будет очень сложно занять первое место", — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах. «Факел» располагается на 14-й строчке — 14 очков.

Матч «Спартак» — «Факел» пройдет 11 марта на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.

Анзор Кавазашвили
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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