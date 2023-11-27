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Сегодня, 19:45

Кавазашвили порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ и назвал главного фаворита в борьбе за победу в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Я не ожидал, что «Краснодар» способен упустить первое место. Но это случилось и они пропустили «Зенит» вперед. Теперь я не сомневаюсь, что петербуржцы не упустят подаренную возможность и закрепятся на первой строчке в турнирной таблице. «Зенит» безусловно главный фаворит на чемпионство», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

В матче 16-го тура РПЛ, который прошел 26 ноября, «быки» уступили «Уралу» (1:3) и упустили лидерство в РПЛ. На данный момент «Краснодар» на 1 очко отстает от «Зенита». В 17-м туре черно-зеленые на своем поле примут «Оренбург». Матч пройдет 3 декабря.

Источник: https://metaratings.ru/news/kavazashvili-zenit-ne-upustit-podarennuyu-vozmozhnost-krasnodarom-i-zakrepitsya-na-pervom-meste-309655/
Анзор Кавазашвили
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ФК Зенит
ФК Краснодар
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