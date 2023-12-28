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Сегодня, 16:38

Кавазашвили порассуждал о выборе названия для «Спартака-2»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили порассуждал о выборе названия для «Спартака-2» и рассказал, обсуждали ли этот вопрос на совете ветеранов клуба.

«Есть ли варианты для названия команды? Я даже об этом не думал. Потому что какое бы я ни придумал название, решение будет принимать совет директоров «Спартака», а утверждать будет «Лукойл», это самое главное. На заседании совета ветеранов мы этот вопрос еще не обсуждали. Так что я не могу ничего сказать. Как мне вариант «Красная Пресня»? Команда «Красная Пресня» очень звучала в свое время. Когда хозяином был господин Аль-Халиди. Тренировали эту команду Константин Иванович Бесков и Владимир Федотов, это были яркие тренеры. Рассматривать можно любой вариант, но окончательное решение будет принимать узкий круг лиц. «Спартак» является особенным названием, потому что это история. Если «Спартак-2» будет так и называться, думаю, это будет нормально. А если вы думаете, что, изменив название, команда будет лучше играть, то я в этом сомневаюсь», — приводит слова Кавазашвили Metartings.ru.

«Спартак» объявил о возрождении второй команды 25 декабря. Ранее «Спартак-2» был создан в 2013 году, но команду расформировали летом 2022 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/kavazashvili-somnevayus-chto-spartak-2-budet-luchshe-igrat-esli-izmenit-nazvanie-319637/
Анзор Кавазашвили
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ФК Спартак (Москва)
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