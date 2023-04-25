Кавазашвили: «Я бы хотел сказать Каманцеву: не беритесь за дело, в котором ничего не понимаете»

Заслуженный тренер СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал судейский корпус Российского футбольного союза.

«Говорить о судействе бесполезно до тех пор, пока в РФС не поймут, что этим должны заниматься понимающие люди. Судейским корпусом должен руководить судья-профессионал. В России много хороших судей, но их и близко не подпускают к руководству. Я бы хотел сказать Павлу Каманцеву: не беритесь за дело, в котором ничего не понимаете», — приводит «Чемпионат» слова Кавазашвили.

Ранее гендиректор «Крыльев Советов» Вадим Андреев подал в отставку со своего поста из-за бездействия руководства РПЛ по вопросам судейства в матчах чемпионата России.