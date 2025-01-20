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Сегодня, 13:54

Кавазашвили посоветовал молодым вратарям покинуть ЦСКА, поскольку в команде есть Акинфеев

Камила Абдурахманова
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал о вратарской позиции в ЦСКА.

«Школа вратарей ЦСКА — это прекрасная школа, где воспитывают очень качественных молодых голкиперов. Но никто из них не будет играть, пока в воротах стоит Акинфеев. Игорь — это половина команды, авторитет и большой мастер. Другие вратари в ЦСКА должны стремиться играть.

Раз не могут у себя, значит, нужно искать место в других командах. Вообще я считаю, что руководство ЦСКА само должно быть заинтересованно в том, чтобы своих талантливых и молодых вратарей отдавать в аренду в другие клубы, где они будут играть, чтобы их потом можно было вернуть по необходимости», — сказал Кавазашвили Legalbet.ru

В мае прошлого года 38-летний Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до лета 2026 года. За армейцев, чьим воспитанником он является, футболист выступает уже 21 сезон. В текущем сезоне Акинфеев провел за ЦСКА 17 матчей, в которых пропустил 14 мячей, семь раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Источник: Legalbet.ru
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Анзор Кавазашвили
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
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