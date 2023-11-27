Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:35

Кавазашвили призвал РФС вернуться на систему «весна-осень»

Telegram Дзен

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об игре 16-го тура РПЛ между красно-белыми и «Балтикой» (2:0).

«Если говорить про матч «Спартака» и «Балтики», то я очень рад, что красно-белые победили. Но, я повторюсь, РФС должен вернуться на систему «весна-осень». В эти времена года чемпионат проходил прекрасно. Как можно пропустить летний период, когда самый разгар игровых возможностей? Это придумали хозяева футбольных клубов, которые решили летом не играть, так как трансферное окно открыто в этот период и надо, чтобы команды были свободны», — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.

«Спартак» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» располагается на 15-й строчке с 12 очками.

Источник: Metaratings.ru
Анзор Кавазашвили
ФК Спартак (Москва)
2
0
Читайте также
Костомаров — об участии в шоу «Аватар»: «Крутой был эксперимент»
Телеведущая Анна Кастерова и хоккеист Евгений Малкин воспитывают 7-летнего сына
Из-за затопления зала в аквариуме Севастополя погибло более 500 морских животных
ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене
HeadHunter сообщил о росте спроса на сотрудников с многозадачностью
Беженцы с Украины захотели остаться в Дании после окончания конфликта
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

В РПЛ ответили на вопрос о возможном переносе матча «Сочи» — «Крылья» из-за «шторма века»

Горшков — о драке Дзюбы и Пиняева: «Если бы Артем стоял на коленках, у Сережи был бы шанс»