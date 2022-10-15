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Сегодня, 12:23

Кавазашвили: «Нам надо отказаться от услуг иностранцев. Как от футболистов, так и от тренеров»

Сергей Разин
корреспондент

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о большом количестве тренерских отставок в РПЛ.

«Отставка девяти тренеров к 13 туру нашего чемпионата — это совпадение, в связи с тем, что много легионеров вернулось за рубеж, оголив команду. Многие иностранные специалисты рассчитывали на помощь легионеров. А когда они столкнулись с нашей действительностью, оказалось, что российские игроки ничуть не уступают легионерам, которые ушли. Во-вторых, наши ребята дешевле. Психология текущего времени говорит о том, что нам надо отказаться от услуг иностранцев. Как от футболистов, так и от тренеров. Они уходят, не боясь ничего, пользуясь правилом ФИФА.

Нам на сегодня, видимо, надо понять, что пора привлекать свои тренерские кадры и футболистов. Иностранцы тоже не дураки, они приезжают сюда для того, чтобы заработать деньги. Они тащат сюда легионеров, чтобы показать нам, что за границей футболисты намного лучше, чем в России. Действительно, после развала СССР мы сами способствовали тому, чтобы в нашем чемпионате играло больше легионеров. Мы завозили их тоннами. Наконец-то нам дали возможность повернуться лицом к своим и отказать иностранцам. Слава Богу, что нас выгнали из международных европейских соревнований, и нам пришлось обратить внимание на свой футбол», — приводит Кавазашвили Betonmobile.ru.

К 13 туру РПЛ дважды тренеров поменяли «Торпедо» и «Химки», по разу произошли отставки в «Урале», «Ахмате», «Факеле» и «Локомотиве».

Источник: https://betonmobile.ru/kavazashvili-schitaet-chto-klubam-rpl-pora-otkazyivatsya-ot-inostrannyih-trenerov-i-futbolistov
Анзор Кавазашвили
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