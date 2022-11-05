Кавазашвили назвал нормальным результат в матче с «Сочи»: «Главное, чтобы мы видели «Спартак» в тройке»

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Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал «СЭ» ничейный результат в матче красно-белых против «Сочи» в рамках 16-го тура РПЛ (1:1).
«Результата нормальный. Ничья на выезде — прибавление в общий актив. Еще Лобановский говорил: «Дома выиграй, на выезде сыграй вничью». Конечно, победить было бы лучше, потому «Зенит» выигрывает и на выезде, и дома. Но ничего. Главное, чтобы мы видели «Спартак» в тройке. Нормальный результат. Наверное, сегодня «Зенит» выиграет и оторвется дальше» , — сказал Кавазашвили «СЭ».
«Спартак» набрал 33 очка и сохраняет второе место в турнирной таблице. «Сочи» остался на девятой строчке (22 очка).
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