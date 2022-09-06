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6 сентября, 18:45

Кавазашвили прокомментировал отстранение Норманна от сборной Норвегии из-за перехода в «Динамо»

Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал отстранение Матиаса Норманна из сборной Норвегии в связи с переходом в московское «Динамо».

«В европейском и мировом футболе творятся чудеса, потому что уже всякие спортивные интересы давно перечеркнуты с интересами политических деятелей. Это глупость. Если федерация себя так ведет, то значит они нарушили все принципы спортивного состязания. Вы хотите найти принципиальный подход к этим идиотам? Не найдете, они занимаются уродством», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

6 сентября полузащитник Матиас Норманн официально перешел в «Динамо» из «Ростова» на правах аренды.

5 сентября главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен принял решение не вызвать 26-летнего игрока в национальную команду.

Источник: https://metaratings.ru/news/kavazashvili-nazval-urodstvom-reshenie-norvegii-otstranit-normanna-iz-sbornoy-1354413/
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