Кавазашвили о поражении ЦСКА от «Ростова»: «Не повезло нашему славянину Николичу»

Сегодня, 19:34
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на поражение ЦСКА от «Ростова» (1:2) в 16-м туре РПЛ.
Армейцы вели в счете до 77-й минуты, но в итоге дважды пропустили и уступили на своем поле.
«Я очень удивлен этим результатом, потому что ЦСКА — клуб, который просто так не проигрывает. Явно не повезло здесь нашему славянину, главному тренеру ЦСКА. Сербские тренеры в целом начали очень полезно в последнее время работать в российском футболе, оправдывают свои славянские направления, молодцы. Но вот в ЦСКА никак не налаживается ситуация, я причину найти не могу, потому что в отдельных играх команда в определенных отрезках просто пропадает настолько сильно, что еле-еле собирается. А потом уже не могут выбраться из болота, в которое сами себя загоняют. Но это не моя цель выяснять их проблемы, пусть этим занимается руководство клуба», — цитирует Кавазашвили «ВсеПроСпорт».
После поражения от «Ростова» ЦСКА с 27 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда 30 ноября дома сыграет против «Рубина».
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|16
|32-18
|31
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Кр. Советов
|16
|15-24
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|13
|Химки
|16
|18-30
|13
|14
|Факел
|16
|11-24
|13
|15
|Ахмат
|16
|14-31
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|16 (10+6)
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|14 (12+2)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)