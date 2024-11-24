Кавазашвили о поражении ЦСКА от «Ростова»: «Не повезло нашему славянину Николичу»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на поражение ЦСКА от «Ростова» (1:2) в 16-м туре РПЛ.

Армейцы вели в счете до 77-й минуты, но в итоге дважды пропустили и уступили на своем поле.

«Я очень удивлен этим результатом, потому что ЦСКА — клуб, который просто так не проигрывает. Явно не повезло здесь нашему славянину, главному тренеру ЦСКА. Сербские тренеры в целом начали очень полезно в последнее время работать в российском футболе, оправдывают свои славянские направления, молодцы. Но вот в ЦСКА никак не налаживается ситуация, я причину найти не могу, потому что в отдельных играх команда в определенных отрезках просто пропадает настолько сильно, что еле-еле собирается. А потом уже не могут выбраться из болота, в которое сами себя загоняют. Но это не моя цель выяснять их проблемы, пусть этим занимается руководство клуба», — цитирует Кавазашвили «ВсеПроСпорт».

После поражения от «Ростова» ЦСКА с 27 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда 30 ноября дома сыграет против «Рубина».