Кавазашвили: «Селихов — игрок готовый, его можно использовать на все сто»

Экс-футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал ситуацию с возможным продлением контракта вратаря красно-белых Александра Селихова.

«Если вы обратили внимание, Максименко в последнее время начал выходить в основном составе. Получается, что что-то между Селиховым и руководством «Спартака» не ладится. А если не ладится, то они будут рассчитывать на того, кто уже подписал контракт и играет хоть не блестяще, но уверенно. Это Селихову надо думать, что ему делать. Если он хочет, чтобы платили больше, то ему надо разбираться с руководством «Спартака». А в целом, когда не знаешь ситуацию, в чем причина, ответить сложно», — цитирует Sport24 Кавазашвили.

Бывший игрок также поделился мнением о Селихове.

«Думаю, если «Спартак» не продлит, значит, у них есть в запасе другая надежда. Но Селихов — игрок готовый. Его можно использовать на все сто», — добавил он.

28-летний голкипер перешел в «Спартак» в январе 2017 года. В текущем сезоне РПЛ Селихов сыграл за красно-белых 9 матчей, в которых пропустил 9 мячей. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.