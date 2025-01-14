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Сегодня, 20:30

Кавазашвили прокомментировал то, что ЦСКА не взял Помазуна на первый зимний сбор

Камила Абдурахманова
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о том, что Илья Помазун не включен в состав ЦСКА на первый зимний сбор.

«Все зависит от руководства команды, что движет ими на сегодняшний день. То, что он допустил ошибку, заявив, что хочет в «Спартак», или он недостаточно трудоспособен, чтобы играть в стартовом составе? Думаю, что второй вариант подходит этому определению. Значит, их не устраивает он как игрок», — сказал Кавазашвили Vprognoze.ru.

В сентябре появилась информация, что ЦСКА отстранил Помазуна от тренировок с командой из-за того, что вратарь в интервью допустил возможность перехода в «Спартак».

В этом сезоне 28-летний воспитанник ЦСКА не провел ни одного матча за команду. Контракт игрока с москвичами рассчитан до лета 2028 года.

Источник: Vprognoze.ru
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Анзор Кавазашвили
Илья Помазун
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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