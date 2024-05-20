Кавазашвили: «Сожалею, что Джикия уходит. Абаскаль перекрыл кислород классному футболисту»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал уход защитника Георгия Джикии из московского клуба.

«Джикия внес огромный вклад в спартаковскую стабильную игру. Не понимаю, почему Абаскаль не ставил его в состав, но я не хочу влезать во внутренние дела. Сожалею, что Джикия уходит. Георгий совершенно точно спартаковская легенда. Он начал играть за клуб и сразу завоевал любовь всех. Он очень добрый, порядочный, культурный парень. Даже на поле я ни разу не видел, чтобы он намеренно ломал соперника. Обидно, что Абаскаль перекрыл кислород очень классному футболисту.

Любой клуб может взять Джикию с большой радостью. Меня немного огорчает то, что для него наступил возрастной барьер. К 30 годам футболисты начинают сдавать в физическом плане. Не знаю, сможет ли он дальше играть на таком же высоком уровне, потому что он будет сдавать позиции. Конечно, он сможет играть за счет своего опыта", — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

Вместе со «Спартаком» Георгий стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Контракт футболиста с командой истекает 31 мая.