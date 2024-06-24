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Сегодня, 19:09

Кавазашвили: «Возвращение Промеса поставит клеймо на российском футболе? Так говорят враги «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на новость о возможном возвращении Квинси Промеса в московский клуб.

24 июня появилась информация, что 32-летний футболист близок к возвращению в Россию.

«Возвращение Промеса воспринимаю только положительно. Если этот вопрос будет решен в нашу пользу, и Квинси опять появится в России и в «Спартаке», то это будет большой успех нашей дипломатической службы. Я буду очень рад возвращению Промеса.

А по поводу точки зрения, что возвращение Квинси поставит клеймо на российском футболе, что в нашем чемпионате будет играть якобы преступник, то, на мой взгляд, такое говорят враги «Спартака», – цитирует Кавазашвили Legalbet.

В конце февраля 2024 года Промес был задержан в ОАЭ, где проходил сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения – оставление места ДТП. В марте Нидерланды затребовали выдачи футболиста, из-за чего он не смог покинуть ОАЭ даже после закрытия дела о ДТП.

14 февраля Окружной суд Амстердама заочно приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, а ранее, в 2023 году, форвард также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Анзор Кавазашвили
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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