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Сегодня, 19:17

Кавазашвили рассказал, что нужно сделать Сафонову, чтобы сравняться с Акинфеевым

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили ответил на вопрос о сравнении голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым.

«Сафонову надо сыграть на чемпионате мира и Европы, чтобы сравниться с Акинфеевым. Нельзя сравнивать молодого и перспективного голкипера с возрастным и опытным вратарем.

Что бы кто ни говорил про вратаря ЦСКА, вспомните матч чемпионата мира 2018 года между сборными России и Испании, когда он ногой отбил решающий пенальти и наша национальная команда вышла в четвертьфинал. Вспомните и скажите: «Спасибо, Игорек!», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

25-летний Сафонов летом перешел в «ПСЖ» из «Краснодара». Голкипер провел 6 матчей за французский клуб, трижды пропустил и трижды отыграл на ноль.

Источник: «РБ Спорт»
Анзор Кавазашвили
Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Футбол

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