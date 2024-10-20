Кавазашвили считает, что Дзюба еще недолго будет выступать на высшем уровне

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили ответил на вопрос о том, как долго форвард «Акрона» Артем Дзюба будет продолжать выступать на высшем уровне.

«Я думаю, что недолго. Потому что «Акрон» — не та команда, которая на сегодняшний день считается элитной. Команда новая, которая должна показать себя, завоевать авторитет. А это завоевывается только за счет огромных физических возможностей команды в целом, готовности», — цитирует Кавазашвили «Евро-Футбол.Ру».

36-летний Дзюба подписал контракт с тольяттинцами в сентябре. В текущем сезоне нападающий провел 6 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи.