Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:29

Кавазашвили считает, что Дзюба еще недолго будет выступать на высшем уровне

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили ответил на вопрос о том, как долго форвард «Акрона» Артем Дзюба будет продолжать выступать на высшем уровне.

«Я думаю, что недолго. Потому что «Акрон» — не та команда, которая на сегодняшний день считается элитной. Команда новая, которая должна показать себя, завоевать авторитет. А это завоевывается только за счет огромных физических возможностей команды в целом, готовности», — цитирует Кавазашвили «Евро-Футбол.Ру».

36-летний Дзюба подписал контракт с тольяттинцами в сентябре. В текущем сезоне нападающий провел 6 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Анзор Кавазашвили
Артем Дзюба
Футбол
ФК Акрон

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Бразилец Дуглас Сантос из «Зенита» хочет получить паспорт РФ
В МИД прокомментировали отказ Киева продлевать контракт на транзит газа из РФ
Бывший капитан «Фулхэма» обвинила Мохаммеда Аль-Файеда в домогательствах
В МВД предупредили о рассылке вирусов в Telegram под видом фотографий
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Станковича впервые освистали, Абену сделали виновником провала, Кордоба отказался говорить о переходе к красно-белым. Что произошло после матча «Спартак» - «Краснодар»
Сегодня
Вчера
Неделя