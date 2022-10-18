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Сегодня, 18:20

Кавазашвили: «Считаю, что Гильермо Абаскаль наш гость, а их нельзя обзывать»

Алина Савинова

Бывший член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили поделился мнением о конфликте Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля в перерыве матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2).

«Федотов за короткий период в футбольном мире завоевал уважение и зарекомендовал себя как тренер толковый и строго сдержанный. Для меня удивительно, что он отреагировал на Абаскаля, человека нового в российском футболе. Я не хотел бы, чтобы наш русский менталитет опускался настолько, что мы оскорбляем гостей. Считаю, что Гильермо Абаскаль наш гость, а их нельзя обзывать. Может, там что-то и было, но Федотов его неправильно понял, не знаю. Тогда, может быть, Владимир Валентинович имел право подойти к судье и сказать, что он меня оскорбил таким-то образом, проверьте видеозаписи и выносите решение. Я бы сделал так, а не огрызался бы и не посылал бы матом», — приводит Metaratings.ru слова Кавазашвили.

Напомним, что в матче 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» после первого тайма между Федотовым и Абаскалем возник конфликт, в результате которого главный тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань. Федотов заявил: «Что ты там машешь своими руками, *? Езжай домой, *, клоун».

18 октября председатель КДК РФС Артур Григорьянц в интервью «СЭ» заявил, что на ближайшем заседании комитет рассмотрит поведение главных тренеров ЦСКА и «Спартака».

Источник: https://metaratings.ru/news/kavazashvili-abaskal-nash-gost-a-ikh-nelzya-obzyvat-1388681/
Анзор Кавазашвили
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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