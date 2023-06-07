Кавазашвили считает, что Глушенков талантливее Зиньковского

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили сравнил полузащитника красно-белых Антона Зиньковского и игрока «Локомотива» Максима Глушенкова.

«Летом «Спартаку» надо серьезно поработать на трансферном рынке. Состав у красно-белых давно нуждается в усилении. Защита — проходной двор. К Джикии в пару надо купить какого-нибудь надежного партнера. В последнее время было слишком много неудачных сделок для москвичей. Почему Глушенкова отпустили? Парень очень хорошо смотрится в этом сезоне, но уже за «Локомотив», к сожалению. Он талантливее того же Зиньковского, который пришел в клуб на это место. «Спартак» ошибся, отпустив Максима», — приводит «РБ Спорт» слова Кавазашвили.

Глушенков выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год, включая аренды в другие команды. В начале 2023 года он перешел в «Локомотив», за который провел 16 матчей, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.