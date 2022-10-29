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Сегодня, 18:20

Кавазашвили считает, что Гогниев зря возглавил «Химки»

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Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение «Химок» от «Динамо» (1:6) в матче 15-го тура РПЛ и отреагировал на поведение главного тренера подмосковной команды Спартака Гогниева.

В первом тайме встречи «Динамо» — «Химки» Гогниев заменил капитана Дениса Глушакова, в перерыве — тренер был удален и обматерил комментатора встречи.

«Чувствуется ли, что тренер утратил контроль над командой? Полностью. Это самый настоящий срыв, потому что не получается совершенно ничего. В каком еще состоянии будет тренер, когда команда пропускает столько? Он, как тренер, когда команда очень плохо играет, не замечает ошибок своих футболистов. Ему кажется, что их придушивают, что судья виноват и так далее. Нет, все-таки зря он пошел в эту команду», — приводит слова Кавазашвили «Спорт День за Днем».

«Химки» с 9 очками занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Динамо» располагается на третьей строчке с 26 баллами.

41-летний Гогниев возглавил «Химки» 2 сентября 2022 года. Под его руководством команда ни разу не выиграла из 11 матчей при двух ничьих. Ранее Гогниев тренировал «Аланию» до конца мая 2022-го.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
29 окт, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
6:1
Химки
Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kavazashvili-zrya-gogniev-vozglavil-khimki

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
1-й тайм

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
Анзор Кавазашвили
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
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