Кавазашвили считает, что Гогниев зря возглавил «Химки»

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение «Химок» от «Динамо» (1:6) в матче 15-го тура РПЛ и отреагировал на поведение главного тренера подмосковной команды Спартака Гогниева.

В первом тайме встречи «Динамо» — «Химки» Гогниев заменил капитана Дениса Глушакова, в перерыве — тренер был удален и обматерил комментатора встречи.

«Чувствуется ли, что тренер утратил контроль над командой? Полностью. Это самый настоящий срыв, потому что не получается совершенно ничего. В каком еще состоянии будет тренер, когда команда пропускает столько? Он, как тренер, когда команда очень плохо играет, не замечает ошибок своих футболистов. Ему кажется, что их придушивают, что судья виноват и так далее. Нет, все-таки зря он пошел в эту команду», — приводит слова Кавазашвили «Спорт День за Днем».

«Химки» с 9 очками занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Динамо» располагается на третьей строчке с 26 баллами.

41-летний Гогниев возглавил «Химки» 2 сентября 2022 года. Под его руководством команда ни разу не выиграла из 11 матчей при двух ничьих. Ранее Гогниев тренировал «Аланию» до конца мая 2022-го.