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Сегодня, 15:27

Кавазашвили считает, что Худякову нужно немедленно найти новую команду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что голкиперу «Локомотива» Даниилу Худякову нужно срочно найти другую команду.

«В «Локомотиве» сложилась такая ситуация, что есть три равноценных вратаря. Но стоит только один, а остальные должны убегать, чтобы не потерять свою квалификацию! Иначе, через полгода эти вратари будут нулевыми. Вратарь, сидящий в запасе, уже наполовину становится пустым местом. Вратаря, который сидит в запасе никогда не считают сильным. Конечно, Худяков станет нулевым, если его не будут ставить. Да, он талантливый мальчик, может выдержать полгода, но потом он увидит, что его не подпускают к основе и поймет, что ему там делать нечего. В запасе надо держать только Гилерме. Он уже сошел по возрасту, но у него настолько огромный опыт, что он может себя держать в руках на роли второго вратаря. Худяков должен немедленно найти себе новую команду, где он будет играть в основном составе! Такой талант в запасе скоро испортится», — приводит слова Кавазашвили Legalbet.

В нынешнем сезоне 19-летний Худяков провел 18 матчей за «Локомотив» и пропустил 34 мяча.

Источник: https://legalbet.ru/news/kavazashvili-hudyakov-dolzhen-nemedlenno-najti-sebe/
Анзор Кавазашвили
Даниил Худяков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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