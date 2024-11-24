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Кавазашвили: «Карпин — как красивая женщина, кокетничает, говоря об уходе из «Ростова»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил работу главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

23 ноября ростовчане обыграли ЦСКА со счетом 2:1 в матче 16-го тура РПЛ.

«Я думаю, «Ростову» помогло то, что ряд игроков и главный тренер получили хорошие эмоции в матчах сборной России. Игроки почувствовали незаменимость и превосходство, тем более что там у них был свой, родной тренер. Это хороший фактор и отличный стимул.

Перестанет ли Карпин теперь задумываться об отставке? Он мальчик такой у нас, как красивая женщина: может выкидывать какие-то номера, чтобы на него больше обращали внимание. Он играет с публикой, со специалистами, часто выбрасывает нечто такое, что может сделать только кокетка. Карпин кокетничает перед общественностью. Это его право, и он может себе это позволить, потому что он незаменимый главный тренер национальной команды. Другие у нас на этот пост не рассматриваются», — сказал Кавазашвили «ВсеПроСпорт».

Источник: ВсеПроСпорт
Анзор Кавазашвили
Валерий Карпин
ФК Ростов
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