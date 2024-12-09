Кавазашвили: «Краснодар» был изумительным примером, где играли воспитанники клуба»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о «Краснодаре» в чемпионате России.

«Краснодар» был изумительным примером того, что четыре года назад команда стала играть одними своими воспитанниками или приглашенными российскими футболистами. Они неплохо играли и прогрессировали. Вдруг команда начала менять рисунок, и оптом появились иностранные футболисты. И команда вдруг оказалась в лидерах чемпионата России. Почему-то, когда лидируют в чемпионате и потом начинают сдавать позиции, я очень удивляюсь этому», — сказал Кавазашвили Vprognoze.ru.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв на первом месте в РПЛ.