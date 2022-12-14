Кавазашвили: «Зачем «Локомотиву» Лантратов? Они могут испортить Худякову карьеру»

Вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию журналиста Ивана Карпова о переходе голкипера «Химок» Ильи Лантратова в «Локомотив».

«Не понимаю, зачем «Локомотиву» нужен Лантратов, если у них есть прекрасный вратарь Худяков. Но это уже их проблемы, пускай они решают. Я думаю, что Даниил — очень талантливый мальчик, будущая звезда, если ему не помешать. Зря под него опять кого-то берут, пацану могут испортить карьеру. Худяков может быть номером один в «Локомотиве» на долгие годы, он уже это доказал. Безусловно, Лантратов — тоже отличный голкипер, но зачем брать хорошего вратаря, если у них уже такой есть?» — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

«Локомотив» занимает 14-е место в таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Лантратов провел за «Химки» 14 матчей во всех турнирах и пропустил 25 голов. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 1,8 миллионов евро.