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Сегодня, 18:26

Кавазашвили считает, что пока рано назвать Карпина лучшим тренером РПЛ

Алина Савинова
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Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили ответил на вопрос, можно ли считать главного тренера «Ростова» Валерия Карпина лучшим тренером чемпионата России.

«Пока рано использовать такие громкие слова. Обычно такие выводы делаются по итогам сезона. Не хочу ущемлять чью-либо гордость и заранее что-то говорить. Не хочется. Кстати, у нас очень много хороших тренеров, чтобы вы знали. Поэтому я хотел бы подождать и с вами вместе ответить на этот вопрос где-то за три тура до окончания чемпионата», — приводит «Спорт День за Днем» слова Кавазашвили.

В матче 20-го тура РПЛ «Ростов» одержал победу над «Химками» (1:0). Команда Карпина набрала 41 очко и поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kavazashvili-otkazalsya-nazvat-karpina-luchshim-trenerom-rpl
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Анзор Кавазашвили
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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