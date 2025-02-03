Кавазашвили считает, что Помазун ошибся, перейдя в «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал переход Ильи Помазуна в столичный клуб.

«Считаю, Помазун допустил ошибку, перейдя из одной команды, где он был в запасе, в другую с твердым «первым номером». Безусловно, желание побороться — хорошее качество. Но надо реально смотреть на вещи. Максименко в последний год сильно прибавил, идти к нему оспаривать место в стартовом составе сейчас — бесполезно. А о последствиях этого решения думать будет уже сам Помазун. Мое мнение — ему надо было идти в команду, где нет классного вратаря. И неважно, на каком она месте в таблице. Что касается принципиальности перехода из ЦСКА в «Спартак», в советское время за такое болельщики начали бы поносить игрока налево и направо. А сегодня это просто «купля-продажа», свободный рынок. Футболисты стали «товаром», куда хотят, туда и переходят», — сказал Кавазашвили «ВсеПроСпорт».

2 февраля «Спартак» объявил о трансфере 28-летнего вратаря из ЦСКА.