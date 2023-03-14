Кавазашвили: «Когда политика ФИФА и УЕФА кончится, наши игроки будут появляться в европейских топ-клубах»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил шансы российских футболистов выступать в европейских чемпионатах.

«Наша вратарская школа «Спартака» была и остается очень хорошей. Если бы не дискриминационная политика ФИФА и УЕФА к нашей стране, то мы бы могли отправлять российских футболистов в зарубежные клубы. Но когда-то это кончится, и наши игроки будут появляться в европейских топ-клубах. Наши спартаковские вратари Селихов и Максименко могли бы попробовать себя в зарубежном клубе», — цитирует Кавазашвили Legalbet.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от участия в турнирах под эгидами организаций.