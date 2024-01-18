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Сегодня, 19:47

Кавазашвили считает, что Сафонов не видит себя в другой российской команде

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о продлении контракта «Краснодара» с голкипером Матвеем Сафоновым до 2029 года.

«Думаю, что он продлил контракт осознанно. Сафонов стал звездой в «Краснодаре». Он предан своему клубу и не видит себя в другой российской команде. Сафонов, подписывая такой долгосрочный контракт, дает понять всем российским, что он не собирается покидать «Краснодар». Для этого у футболиста должен быть железный характер. Он заключается в том, что он настолько любит свой клуб, что даже не думает о переходе в другой, как в свое время сделал Акинфеев. Я не думаю, что мечта какого-либо футболиста — играть в европейском клубе. У любого футболиста мечта — играть за свою национальную сборную. Сафонов играет в основном составе сборной России. На сегодняшний день, в сборной России вратаря, который играет на уровне Сафонова нет», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В текущем сезоне голкипер провел 18 матчей за «Краснодар», пропустил 12 мячей и 8 раз отыграл на ноль.

Анзор Кавазашвили
Матвей Сафонов
ФК Краснодар
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