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Сегодня, 05:14

Кавазашвили: «Сафонов берет самый плохой пример с вратарей Европы»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением об игре голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Думаю, Сафонов стоит на одном уровне. Я бы очень хотел, чтобы у него был прогресс. Он у него будет, когда он перестанет заниматься нервотрёпкой своей команды, играя в мелкие передачи в штрафной площадке. Он ставит своих защитников в неловкое положение.

Вратарь должен играть просто! Ему надо ловить или отбивать мяч во вратарской площадке и по возможности выходить в штрафной на верховые мячи. Также вводить мяч свободному партнеру, который наиболее выдвинут впереди, чтобы ускорять атаки.

Когда вратари отдают мяч рядом стоящим защитникам, то это просто издевательство над ними, своей командой и собственными болельщиками. У Сафонова есть прекрасные качества, но кто его научил вот этому? Я понять не могу. Может, он лично от себя это берет или через интернет, или телевизор смотрит как в Европе играют. Я хочу его остудить в этом, потому что он берет самый плохой пример с вратарей Европы. Вратарь должен играть просто как Яшин!", — приводит слова Кавазашвили Legalbet.

Ранее появилась информация о переговорах «ПСЖ» по трансферу 25-летнего россиянина. Сообщалось, что Сафонов подпишет 5-летний контракт с новым клубом. Парижане заплатят за его трансфер 20 миллионов евро,

Источник: https://legalbet.ru/news/kavazashvili-safonov-beryot-samij-plohoj-primer/
Анзор Кавазашвили
Матвей Сафонов
ФК Краснодар
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