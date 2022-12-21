Кавазашвили считает, что Свинову не стоит возвращаться в «Спартак» этим летом

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о карьере голкипера «Факела» Ильи Свинова.

«На мой взгляд, Свинову не нужно возвращаться в «Спартак» предстоящим летом, если Селихов и Максименко останутся в команде. Возможно, его арендуют еще на год. Илью пригласят обратно в случае травмы кого-то из вратарей, а пока в этом нет никакого смысла. Это хорошо, что Свинов вернулся в «Факел» за игровой практикой, потому что он был близок к тому, чтобы угробить свою карьеру. Когда Илья перешел в «Спартак», я этого вообще не понял. Зачем идти туда, где уже есть два классных вратаря? Я обращался к нему через прессу и пытался убедить в том, что этого не стоит делать. Но Илья не послушался меня и сел на скамейку третьим запасным. Так бы и сидел до сих пор, если бы не ушел. Иногда нужно прислушиваться к мнению опытных ветеранов, которые желают только добра новому поколению», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Права на 22-летнего вратаря принадлежат «Спартаку». В нынешнем сезоне он провел за воронежский клуб 14 матчей, пропустил 25 мячей и три раза оставил ворота нетронутыми.