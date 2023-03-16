Кавазашвили считает, что вылет из FONBET Кубка России может психологически сломать «Зенит»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Зенит» вчера опозорился на глазах у своих болельщиков. Не будем забывать, что в этой части турнирной сетки петербуржцы оказались из-за «Спартака», потому что проиграли им групповой этап Кубка России. Что касается интриги в чемпионате, думаю, вылет из Кубка прилично ударил по самолюбию всех игроков «Зенита». Это событие может психологически сломать «Зенит». Финиш чемпионата будет увлекательный. Если петербуржцы дрогнут в следующем матче РПЛ, то это шанс для «Спартака», им надо пользоваться", — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

В текущем сезоне Мир РПЛ после 19-ти туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 48 очков. На второй строчке расположился «Спартака», записав на свой счет 40 очков.