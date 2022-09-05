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5 сентября, 12:38

Кавазашвили считает мандраж главной причиной поражения «Спартака» в матче с «Зенитом»

Мария Гусева

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в матче 8-го тура чемпионата России.

«Главная причина такой игры — это психологический фактор. До этого «Спартак» играл в свою игру в атаке. Переходя на чужую половину, они атаковали — это было самым главным преимуществом «красно-белых». Сейчас из-за психологического фактора была неуверенность в индивидуальных действиях футболистов и плохая управляемость коллективом. Не было налаженной игры, они боялись и не знали, куда мяч девать, в психологическом плане были напуганы», — цитирует Metaratings.ru Кавазашвили.

Бывший игрок назвал «Зенит» сильнейшей командой страны.

«Зенит» провёл один из лучших матчей против «Спартака», но это не трагедия, это будет уроком. С таким мандражом против сильной команды мы далеко не уедем. Питерцы сейчас сильнейшая команда в России, они ещё долго будут чемпионами с такой организацией. «Зенит» случайно пропустил гол, но сделал больше, чем «Спартак» мог сделать. Вчера мы видели игру в лучшем стиле клубов АПЛ", — добавил он.

«Спартак» набрал 16 очков в 8 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московский клуб 11 сентября сыграет в гостях против «Ростова».

Источник: https://metaratings.ru/news/kavazashvili-nazval-glavnuyu-prichinu-porazheniya-spartaka-v-matche-s-zenitom-1353286/
Анзор Кавазашвили
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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