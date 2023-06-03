Кавазашвили: «Красно-белые должны радоваться, что я легенда «Спартака» и «Зенита»

Бывший вратарь Анзор Кавазашвили отметил, что считает себя легендой «Спартака» и «Зенита».

«Чтобы вы знали — когда «Зенит» был ленинградским, я был основным вратарем. Полтора месяца назад журналисты из Санкт-Петербурга попросили мое добро, чтобы болельщики этого клуба присвоили мне статус легенды сине-бело-голубой команды. Я дал согласие, а когда фанаты «Спартака» об этом узнали, задались вопросом: «Анзор, ты же спартаковец». Извините меня, легендой не я себя назвал, этого хотели они.

В прошлом году по итогам статистического анализа меня признали лучшим грузинским вратарем «Динамо» Тбилиси. Данное решение принимало 11 человек! Кто-то разве должен по этому поводу возмущаться? Меня признали первым вратарем!

Красно-белые болельщики должны радоваться, что их ветеран — бронзовый призер чемпионата мира в Англии, легенда «Зенита» и «Спартака», лучший вратарь современности в Грузии. Но вместо этого меня пытаются укусить», — цитирует «РБ Спорт» Кавазашвили.