Кавазашвили считает уменьшение количества легионеров главным событием 2022 года в РПЛ

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал самое значимое событие в российском футболе в 2022 году.

«Для меня самым значимым событием стало то, что из-за санкций перестали приглашать легионеров в свои клубы, и открылись ворота для наших молодых футболистов, которые должны все больше и больше вносить свой вклад в развитие российского футбола. Я уже как несколько лет призываю, чтоб сократили легионеров по установке лимита до двух или трех игроков, и сейчас из-за санкций перестали к нам ехать легионеры. Я хочу, чтобы через пару лет у нас появились свои воспитанники, так и будет развиваться наш отечественный футбол, когда будут играть в основном составе ребята, а не сидеть в запасе.

Я в этом направлении уже вижу прогресс. Есть некоторые ребята, по итогам сезона можно дать оценку, но никак не хвалить. Если бы у игроков было советское воспитание, когда футболисты стремились играть ради идеи, а не денег, то тогда можно было бы хвалить и сказать, что этот игрок талантливый и на него приятно смотреть. А сейчас если такое, скажем, его голова может взлететь, как у Кокорина и у Дзюбы, а я этого не хочу», — приводит Metaratings слова Кавазашвили.

В данный момент согласно лимиту на легионеров в РПЛ в заявке клубов могут находиться не более 13 иностранных футболистов, при этом одновременно на поле могут находиться только 8 из них.