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Сегодня, 13:52

Кавазашвили согласился с болельщиками «Спартака», назвавшими Максименко лучшим игроком клуба в сезоне-2023/24

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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение болельщиков красно-белых признать голкипера Александра Максименко лучшим игроком команды в сезоне-2023/24.

«Я полностью согласен с этим. Прошедший сезон он отыграл очень надежно. Он исправил те недостатки, которые у него были: моменты с выходами и высокими мячами. Меньше стал разыгрывать сомнительные пасы в штрафной площадке со своими защитниками и перестал создавать опасные моменты у своих ворот. Александр стал намного грамотнее и ответственнее относится к своему участию в играх. Поэтому я считаю, что называть Максименко лучшим игроком «Спартака» в этом сезоне абсолютно правильно», — сказал Кавазашвили «СЭ».

В минувшем сезоне Максименко провел 29 матчей за «Спартак» во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 12 раз отыграл на ноль.

Денис Сафронов

Александр Максименко
Анзор Кавазашвили
ФК Спартак (Москва)
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