Кавазашвили: «Дзюба — самый опасный нападающий в России»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что форварду красно-белых Александру Соболеву не хватает партнера, который будет играть только на него.

«Стоимость Александра Соболева — 15 миллионов евро, это для европейских клубов. Для российских команд ценник выше, но я оцениваю футболистов по их игре. Как говорится, скажешь 20 — дадут 10. Александр — хороший парень, но ему в нападении не хватает партнера, который будет играть только на него. Вот тот же Дзюба — самый опасный нападающий в России. Он из ничего может создать момент, который приведет к голу. Артем очень техничный. Соболев очень агрессивно борется за верховые мячи, а Дзюба никогда не проявляет жесткость, очень легко включается в единоборства и не нарушает правила.

Например, Хвича перешел в «Наполи», и сейчас вокруг него только высококвалифицированные игроки, которые исповедуют стиль Марадоны. У «Спартака» стиль Бескова, Романцева и Симоняна. Нужны игроки, которые понимают этот стиль», — цитирует «РБ Спорт» Кавазашвили.

В этом сезоне Соболев забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи в 11 матчах чемпионата России.