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Кавазашвили уверен, что через два года молодые российские футболисты будут сильнее нынешних легионеров

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о перспективах роста молодых футболистов российских клубов в ближайшей перспективе.

«Посмотрите на то, что сейчас происходит в «Спартаке», например. Меня очень радует, что сейчас играют наши ребята, россияне. «Спартак» делает на них ставку. Мы тысячу лет требовали этого, чтобы отказаться от легионеров в российском футболе. То, что делает «Зенит», — окей, это их дело, у них вагон денег, могут себе позволить многое, в том числе и натурализовать Малкома и Клаудиньо. Они вправе это делать. Но я уверен, что года через два в России появятся такие ребята, которые будут сильнее нынешних легионеров. Наши клубы должны доверять своим ребятам», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

24 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бразильским футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-cherez-dva-goda-v-rossii-poyavyatsya-rebyata-kotory-e-budu-sil-nee-ny-neshnih-legionerov/
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