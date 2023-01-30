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Сегодня, 22:02

Кавазашвили уверен, что интрига в РПЛ еще жива

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о возобновлении чемпионата России.

«Конечно, я жду возобновления РПЛ, это наша лига. Сюрпризы возможны, будем смотреть и болеть. Думаю, что интрига в РПЛ жива. Главным сюрпризом для наших клубов будет возвращение на международную арену. Ну и для сборной тоже. Хочется пожелать этого нашим командам», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

После 17 туров в турнирной таблице РПЛ лидирует «Зенит», набрав 42 очка. На втором месте — «Спартак» (36 очков). Замыкает тройку «Ростов» (35 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-intriga-v-rpl-zhiva-glavnoe-chtoby-nashi-kluby-vernulis-na-mezhdunarodnuyu-arenu/
Анзор Кавазашвили
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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