Кавазашвили: «Акинфеев уже немного уступает место более молодым вратарям»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мыслями о будущем голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«В ЦСКА хорошие молодые мальчики-вратари. А Акинфееву, видимо, уже не позволяет его состояние выходить даже на замену на текущий момент сезона. Полагаю, что с возрастом и своим элитным положением Игорь уже немного уступает место более молодым голкиперам. Думаю, Акинфеев однозначно останется в ЦСКА на следующий сезон. Вопрос только в том, в каком статусе», — цитирует Кавазашвили Legalbet.

В текущем сезоне 38-летний Акинфеев провел за ЦСКА 25 матчей во всех турнирах, восемь раз сохранив ворота команды в неприкосновенности. Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2024 года.