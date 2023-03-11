Кавазашвили: «У меня такое впечатления, что арбитры не знают на сто процентов футбольные правила»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о работе судьи Владислава Безбородова в матче 19-го тура чемпионата России между красно-белыми «Факелом» (3:2).

Безбородов не засчитал гол нападающего «Спартака» Александра Соболева и назначил пенальти в ворота московского клуба.

«Иногда я смотрю на судей, и мне кажется, что они встают утром не с той ноги. Не потому что они плохие люди или выполняют чей-то заказ. У меня такое впечатления, что арбитры не знают на сто процентов футбольные правила. Я не могу понять Безбородова в моменте с пенальти. Момент прошел, игра продолжается — и вдруг он останавливает игру и бежит смотреть был ли фол. Судьи уже настолько беспомощные, что без подсказывания делать ничего не могут. С одной стороны ВАР — это прекрасно, но когда они поправляют главного арбитра при сомнительном моменте. А действия Безбородва в этом эпизоде я понять не могу», — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.

«Спартак» набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 14 очками расположился на 14-й строчке.